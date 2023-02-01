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2023
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Власти Болгарии спрогнозировали падение цен на газ в стране
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Цены на природный газ в Болгарии в феврале понизятся более чем на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР)... ПРАЙМ, 01.02.2023
энергетика, новости, газ, болгария, газ, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Болгарии в феврале понизятся более чем на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР).
Согласно КЭВР, утвержденная цена на газ в феврале составляет 124,34 лева (около 68 долларов) за мегаватт-час, что на 31% дешевле цены в январе — 179,33 лева (около 99 долларов).
"Основным фактором является снижение котировок на международных газовых рынках в результате мягкой погоды и высокого заполнения европейских газовых хранилищ", — говорится в коммюнике.
Как отмечается, цена газа указана без дополнительных выплат — без учета доступа, доставки, акцизов и НДС.