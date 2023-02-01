МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Болгарии в феврале понизятся более чем на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР). В Болгарии предложили установить цену на газ в 98 долларов

Согласно КЭВР, утвержденная цена на газ в феврале составляет 124,34 лева (около 68 долларов) за мегаватт-час, что на 31% дешевле цены в январе — 179,33 лева (около 99 долларов).

"Основным фактором является снижение котировок на международных газовых рынках в результате мягкой погоды и высокого заполнения европейских газовых хранилищ", — говорится в коммюнике.

Как отмечается, цена газа указана без дополнительных выплат — без учета доступа, доставки, акцизов и НДС.