МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 1,6% и составили 656,9 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе растут на 2,5 процента

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 669,8 доллара (+3,6%), в первые минуты был достигнут ценовой максимум в 673,6 доллара (+4,2%). Ценовой минимум составил 624,3 доллара за тысячу кубометров (-3,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 646,4 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.