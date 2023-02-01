МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США в январе сократился на 5% по сравнению с декабрем, до 6,84 миллиона тонн, что связано с сокращением поставок в Европу и увеличением спроса внутри страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные Refinitiv Eikon. Bloomberg: США могут летом столкнуться с нехваткой бензина

"Экспорт СПГ из США сократился на 5%, до 6,84 миллиона тонн в январе по сравнению с прошлым месяцем, поскольку холодная погода увеличила домашний спрос, а производители стали поставлять меньше газа европейским клиентам", — пишет агентство.

Также, согласно данным, всего в январе из США отправились 95 танкеров с СПГ, 68% из которых отправились в Европу, 23% — в Азию.

Объем экспорта СПГ из США в декабре составил 7,22 миллиона баррелей, при этом тогда на европейских покупателей пришлось 79% всех поставок.

Как отметил аналитик Rystad Energy Эйд Аллен (Ade Allen), мнение которого приводит Рейтер, увеличение объемов газа, доступного для домашних покупателей, способствовало снижению цен на природный газ в США, которые находятся на минимальных с апреля 2021 года значениях.