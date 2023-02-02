МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. США спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию, заявил в эфире Fox News американский политический обозреватель Джимми Дор. Производство СПГ в России выросло в 2022 году

Он назвал украинский кризис "экономической войной" и пояснил: "Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом".

Вместе с тем Дор выразил уверенность, что именно США стоят за взрывами на "Северных потоках", уточнив, что Соединенными Штатами в настоящий момент управляет не президент Джо Байден, а военная машина.

"Это все из-за гегемонии, империализма и экономики. И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они (США — прим. ред.) хотят украсть природные ресурсы другой страны", — заключил обозреватель.