МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Европейские компании немного уменьшили темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ), при этом заявка на поставки ресурса через Украину осталась на уровне предыдущего дня, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и "Оператора ГТС Украины". Власти Болгарии спрогнозировали падение цен на газ в стране

Отмечается, что по итогам газовых суток 31 января, которые завершились в восемь часов утра по московскому времени 1 февраля, запасы газа в регионе составляют около 78,5 миллиарда кубометров. По предварительной оценке GIE, отбор снизился до 0,52 процентного пункта (п.п.).

В данный момент уровень заполненности европейских ПХГ составляет 72,09 процента, что примерно на 20 п.п. выше средних значений на начало февраля в предшествующие пять лет и почти на 35 п.п. выше показателя 31 января прошлого года.

Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 2 февраля снизился до 29,3 миллиона кубометров. Показатель 1 февраля вырос на 20 процентов, что, по мнению аналитиков, связано со сближением цен контрактного газа "Газпрома" с ценами на рынке с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней (спот).

С конца мая прошлого года поставки газа из России через Украину в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки. Однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров, 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23% — до 25,1 миллиона, а с 20 января — до 24,4 миллиона кубометров и оставался примерно на этом уровне. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.