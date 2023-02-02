МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 29,5 миллиона кубометров на 2 февраля, как и днем ранее, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Европейские компании немного уменьшили отбор газа из ПХГ

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 29,5 миллиона кубометров на 2 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

Объем заявок на транзит российского газа через Украину в Европу 1 февраля вырос на 20% по сравнению с предыдущим днем, до 29,4 миллиона кубометров. Аналитики связывали это со сближением цен контрактного газа "Газпрома" с ценами на рынке с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней (спот).