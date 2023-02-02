МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выдала себя, обрадовавшись терактам на трубопроводах "Северного потока", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Белый дом обвинили во лжи в отношении диверсии на "Северных потоках"

"Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила", — рассказал он в беседе с телеканалом "Россия 24" и агентством РИА Новости.

По мнению Лаврова, реакция Нуланд доказывает участие Вашингтона в диверсии на газопроводе.

Взрывы на нитках "Северного потока" и "Северного потока – 2" произошли 26 сентября 2022 года. По эти магистралям Россия поставляет топливо в Европу.

Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными и не смог оценить возможные сроки восстановления трубопроводов. Москва охарактеризовала случившееся как акт международного терроризма.