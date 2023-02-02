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2023
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Лавров высказался о реакции Нуланд на взрывы на "Северных потоках"
Газ
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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выдала себя, обрадовавшись терактам на трубопроводах "Северного потока", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас... ПРАЙМ, 02.02.2023
энергетика, новости, газ, сша, сергей лавров, мид рф, виктория нуланд, чп на северных потоках
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выдала себя, обрадовавшись терактам на трубопроводах "Северного потока", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила", — рассказал он в беседе с телеканалом "Россия 24" и агентством РИА Новости.
По мнению Лаврова, реакция Нуланд доказывает участие Вашингтона в диверсии на газопроводе.
Взрывы на нитках "Северного потока" и "Северного потока – 2" произошли 26 сентября 2022 года. По эти магистралям Россия поставляет топливо в Европу.
Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными и не смог оценить возможные сроки восстановления трубопроводов. Москва охарактеризовала случившееся как акт международного терроризма.