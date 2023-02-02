МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Экспорт СПГ из США в январе упал на 5% по сравнению с декабрем, до 6,84 млн тонн. Холодная погода поспособствовала повышению внутреннего спроса, а поставки СПГ европейским потребителям сократились, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon. Лавров рассказал о намерении США подавить европейскую экономику

Ожидается, что похолодание в США окажет умеренное влияние на баланс предложения и спроса на рынке природного газа в ближайшие недели, несмотря на ограниченное предложение сухого газа, отмечет Аде Аллен из Rystad Energy.

В прошлом месяце из портов США вышли 95 танкеров, основная часть которых направилась в Европу, на которую пришлось 68% экспорта СПГ из США. На Азию пришлось 23% общего объема поставок.

В декабре экспорт СПГ из США достиг 7,22 млн тонн, так как производители старались осуществлять как можно больше поставок в Европу. В прошлом месяце на Европу пришлось 79% от общего объема поставок СПГ из США.

Увеличение предложения природного газа на рынке США привело к снижению цен. В среду фьючерсы на природный газ с поставкой из газотранспортного узла Henry Hub торговались у 21-месячного минимума 2,52 доллара за млн БТЕ.