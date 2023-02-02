МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Shell перестала получать сжиженный природный газ (СПГ) по долгосрочному контракту с "Сахалина-2", сообщили в компании. Shell продаст 50 процентов своей доли в Salym Petroleum Development

У Shell, как говорилось в отчете компании по итогам прошедшего года, есть два долгосрочных контракта на поставку СПГ с российскими предприятиями, и контрагент по одному из них прекратил поставку грузов Shell в третьем квартале.

Компания уточняет, что один из контрактов заключен с Sakhalin Energy Investment Company. "Насколько мы понимаем, указом президента России по российскому законодательству все лицензии, активы, обязательства и персонал Sakhalin Energy были переданы новой российской компании, и Shell не получает грузы по контракту", – сообщили в англо-нидерландской компании.

В Shell отметили, что продолжают следить за развитием событий, связанных с этим контрактом, и оценивать юридические возможности. США сократили экспорт сжиженного газа в январе на пять процентов

"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Правительство 3 августа прошлого постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, заявила, что не будет участвовать в новом операторе.