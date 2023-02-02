МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Наибольшее снижение спроса на газ в Евросоюзе промышленный сектор продемонстрировал в Германии и Венгрии – на 21% и 47% в 2022 году по сравнению со средними показателями 2019–2021 годов, следует из доклада Fitch Ratings "Худшее в газовом кризисе Европы пройдено", который есть в распоряжении РИА Новости. Shell перестала получать российский газ с "Сахалина — 2"

Аналитики ранее отмечали, что рост биржевых цен на газ в Европе в прошлом году увеличил соответствующие издержки в промышленности и привел к снижению спроса на "голубое топливо"

"Основной удар снижения пришелся на промышленный спрос в Германии – на 21%, и Венгрии – на 47% с сокращением мощностей в энергетическом и газоемком секторах", – говорится в докладе. Уточняется, что показатель сравнивается со средними показателями 2019–2021 годов.

Эксперты приводят оценки аналитической группы CRU, согласно которым сокращение мощностей по производству карбамида и нитратов в Европе достигло в сентябре 78% и 53%, в то время как для производства аммиака — превысило отметку в 70%. Затем загрузка мощностей увеличилась из-за снижения цен на газ.

Как ожидают аналитики Fitch, общий спрос на газ в ЕС в текущем году останется несколько ниже среднего уровня 2022 года. Однако в прогноз вносит неопределенности погодный фактор, который оказывает сильное влияние на потребление газа, в том числе вне промышленного сектора.

"Если погода будет такой же холодной, как в 2012 году – самой холодной зимой за последние 10 лет, – по нашим оценкам, спрос в Европе будет примерно на 20 миллиардов кубометров (около 5% от общего потребления) выше, чем наше текущее предположение, что будет означать более сложный баланс спроса и предложения на 2023 год и необходимость использования газа в хранилищах для покрытия дефицита", – также говорится в докладе.