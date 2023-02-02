Глава ЕК пригласила Украину участвовать в системе совместных закупок газа
Глава ЕК фон дер Ляйен пригласила Украину принять участие в системе совместных закупок газа
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) пригласила Украину поучаствовать в системе совместных закупок газа ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на сайте Комиссии.
"Мы приглашаем Украину в нашу энергетическую платформу для совместных закупок газа", — сказала она.
https://1prime.ru/gas/20230202/839670949.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.