БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) пригласила Украину поучаствовать в системе совместных закупок газа ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на сайте Комиссии. ЕК предложила расширить возможности Евросоюза по господдержке экономики

"Мы приглашаем Украину в нашу энергетическую платформу для совместных закупок газа", — сказала она.