МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Немецкие следователи, работающие над делом о терактах на "Северных потоках", допустили возможность подрыва газопровода западной страной с целью обвинения России в ЧП, сообщает газета Times. Лавров высказался о реакции Нуланд на взрывы на "Северных потоках"

Теракты сразу на двух российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключали возможность целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России по факту повреждения "Северных потоков" инициировала дело об акте международного терроризма.

Как сказано в материале издания, значительных подвижек в изучении происшествия на российских газопроводах специалистами из Германии пока не наблюдается, а "официальным лицам еще только предстоит обнаружить убедительные доказательства". При этом, полагает Times, следователи не отвергают версию, что подрыв осуществила западная страна, чтобы обвинить в случившемся Москву.

Как сообщил газете экс-советник госдепа США по вопросам энергетики, длительное время обнаружения улик по делу о терактах на трубопроводах не удивительно. По его словам, процесс расследований под водой всегда занимал много времени. Кроме того, отметил бывший советник, неопровержимых доказательств по ЧП можно и не обнаружить.

Владимир Путин 31 октября прошлого года сообщал о получении "Газпромом" допуска к расследованию происшествия на трубопроводах и последующем докладе главы компании Алексея Миллера. Российский лидер также назвал ЧП на "Северных потоках" очевидным терактом.