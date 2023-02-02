МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Австрийская OMV в данный момент не получает от "Газпрома" газ для Германии, поставки в страну нестабильны, но осуществляются полностью, заявил финансовый директор компании Райнхард Флори. Названы страны ЕС с самым сильным падением промышленного спроса на газ

Финансист напомнил, что OMV заключала с российским холдингом контракты на поставки "голубого топлива" в Австрию и в Германию. По его словам, "австрийский" импорт ресурса нестабилен, однако в данный момент страна получает 100 процентов от прописанного объема.

"Газпром" не поставляет ничего в Германию, так что там ноль, и поставки в Австрию очень сильно колеблются", – подчеркнул Флори.

ранее в начале сентября OMV сообщала, что Австрия получает от "Газпрома" около 30 процентов газа по контракту. Импорт снизился после остановки "Северного потока" из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского "голубого топлива" выросли до 65 процентов.

OMV – одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.