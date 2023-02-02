МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы, сообщил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников. Добыча газа в России в 2022 году снизилась

Мочальников и посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекабой в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики. Замминистра отметил, что оно развивается в дружественном ключе.

"Наши энергокомпании заинтересованы в выстраивании взаимовыгодных партнёрских отношений и готовы к поиску и совместной реализации перспективных проектов. В частности, сейчас мы обсуждаем возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы", – цитирует пресс-служба Минэнерго слова замминистра.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия России и Экваториальной Гвинеи по линии Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), а также в рамках ОПЕК+. Также обсуждалась возможность включения экватогвинейской стороны в работу Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) по созданию стандартов и системы оценки соответствия нефтегазового оборудования.