Минэнерго раскрыло детали переговоров с Экваториальной Гвинеей по газу
Минэнерго сообщило о возможности участия России в центральноафриканской газовой системе
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия и Экваториальная Гвинея обсуждают возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы, сообщил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников.
Мочальников и посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекабой в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики. Замминистра отметил, что оно развивается в дружественном ключе.
"Наши энергокомпании заинтересованы в выстраивании взаимовыгодных партнёрских отношений и готовы к поиску и совместной реализации перспективных проектов. В частности, сейчас мы обсуждаем возможность участия российских компаний в проекте центральноафриканской газотранспортной системы", – цитирует пресс-служба Минэнерго слова замминистра.
Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия России и Экваториальной Гвинеи по линии Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), а также в рамках ОПЕК+. Также обсуждалась возможность включения экватогвинейской стороны в работу Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) по созданию стандартов и системы оценки соответствия нефтегазового оборудования.
https://1prime.ru/gas/20230202/839673530.html
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