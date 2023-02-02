МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в четверг выросли примерно на 3% после падения до 21-месячного минимума на предыдущей сессии. Поддержку котировкам оказывают прогнозы более высокого, чем ожидалось, спроса на газ для отопления помещений в течение следующих двух недель, а также вероятность возобновления работы СПГ-терминала Freeport в феврале. США сократили экспорт сжиженного газа в январе на пять процентов

В среду федеральные органы надзора одобрили введение в эксплуатацию одной из трех линий сжижения природного газа на этом объекте.

Позднее в четверг будут представлены данные, которые, как ожидается, будут свидетельствовать о менее значительном, чем ожидалось, расходовании запасов газа из подземных хранилищ четвертую неделю подряд. Благоприятная погода в январе поумерила спрос на природный газ для отопления.

Согласно прогнозам аналитиков, запасы газа на неделе 21-27 января сократились на 142 млрд кубических футов против падения на 261 млрд кубических футов в аналогичный период предыдущего года. Среднее пятилетнее значение для этой недели составляет —181 млрд кубических футов.

Мартовские фьючерсы на природный газ на NYMEX около 14.09 по Гринвичу выросли на 6,3 цента, или 2,6%, до 2,531 доллара за млн БТЕ. В среду контракты закрылись на самом низком уровне с апреля 2021 года.