БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Германия выскажет свои предположения по виновным в диверсии на "Северных потоках", когда будут доказательства, спекулировать на эту тему не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. СМИ: в ФРГ не исключили причастность Запада к ЧП на "Северных потоках"

"Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать", — сказал Шольц в ходе общения со своими согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен, отвечая на вопрос, почему Германия не сообщает информации о виновных в диверсии. Беседу в прямом эфире транслировал портал правительства ФРГ.

Канцлер добавил, что на эту тему "нельзя спекулировать".

"Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему также сдержанно", — добавил канцлер.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.

Канцлер ФРГ в ходе серии диалогов с согражданами планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом 2022 года в Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн), затем — в Магдебурге (Саксония-Анхальт). В сентябре диалог Шольца с согражданами прошел в Эссене (Северный Рейн-Вестфалия), в ноябре — в Гифхорне (Нижняя Саксония). Февральская встреча в Марбурге стала пятой по счету. Диалоги канцлера с согражданами обычно проходят в формате городского собрания.