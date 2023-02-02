ВОЛГОГРАД, 2 фев — ПРАЙМ. Первый в Южном федеральном округе и соседних регионах завод по производству сжиженного газа построят в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Производство СПГ в России выросло в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин приехал в четверг в Волгоград, где проходят мероприятия в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Он, в частности, провел встречу Бочаровым.

"Мы буквально на днях с "Газпромом" приступаем к реализации проекта… Это первый будет завод, пилотный завод в Южном федеральном округе и ближайших регионах, по созданию сжиженного газа", — сказал губернатор. Он добавил, что Волгоградская область взяла дополнительные обязательства по использованию объемов и видит огромный потенциал в этой сфере.

Относительно уровня газификации региона Бочаров отметил, что на начало 2023 года она составляла 90,5%. В 2027 году планируется выйти на уровень в 98% газификации Волгоградской области.