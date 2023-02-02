В Волгоградской области построят первый на российском юге СПГ-завод
Глава Волгоградской области анонсировал строительство в регионе первого в ЮФО СПГ-завода
Читать 1prime.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 фев — ПРАЙМ. Первый в Южном федеральном округе и соседних регионах завод по производству сжиженного газа построят в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Президент РФ Владимир Путин приехал в четверг в Волгоград, где проходят мероприятия в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Он, в частности, провел встречу Бочаровым.
"Мы буквально на днях с "Газпромом" приступаем к реализации проекта… Это первый будет завод, пилотный завод в Южном федеральном округе и ближайших регионах, по созданию сжиженного газа", — сказал губернатор. Он добавил, что Волгоградская область взяла дополнительные обязательства по использованию объемов и видит огромный потенциал в этой сфере.
Относительно уровня газификации региона Бочаров отметил, что на начало 2023 года она составляла 90,5%. В 2027 году планируется выйти на уровень в 98% газификации Волгоградской области.
https://1prime.ru/gas/20230202/839675641.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.