БАКУ, 2 фев — ПРАЙМ. Государственные нефтяные компании Азербайджана и Румынии в пятницу подпишут новое газовое соглашение, заявил в Баку румынский президент Клаус Йоханнис. Азербайджан сможет сто лет удовлетворять потребности Европы в энергии

"С января этого года Азербайджан начал транспортировку в Румынию дополнительных объемов газа. Завтра государственные нефтяные компании двух стран — Romgaz и SOCAR — подпишут новое соглашение. Согласно данному соглашению, в 2023-2024 годах в нашу страну будет транспортироваться дополнительный газ. Оба поддерживаемых Европейской комиссией проекта — и Южный газовый коридор, и подводный кабель, который будет проложен для транспортировки электроэнергии, производимой в Азербайджане из возобновляемых источников энергии, — внесут ощутимый вклад в обеспечение энергобезопасности в Евросоюзе", — отметил Йоханнис в заявлении для прессы после встречи с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

В четверг начался официальный визит Йоханниса в Азербайджан.