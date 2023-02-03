МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 30,7 миллиона кубометров на 3 февраля, что чуть выше показателя днем ранее, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Шульгинов рассказал о цене российского газа для Белоруссии в 2023 году

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 30,7 миллиона кубометров на 3 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23%, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров.

Однако 1 февраля объем заявок на транзит российского газа через Украину в Европу вновь вырос — на 20% по сравнению с предыдущим днем, до 29,4 миллиона кубометров. Аналитики связывали это со сближением цен контрактного газа "Газпрома" с ценами на рынке с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней (спот). Shell перестала получать российский газ с "Сахалина — 2"

Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объём прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.