БАКУ, 3 фев — ПРАЙМ. Экспорт газа из Азербайджана в 2023 году достигнет 24,5 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Транзит российского газа через Украину вновь немного вырос

"В 2021 году экспорт азербайджанского газа составил 19 миллиардов кубометров. В прошлом году — 22,6 миллиарда кубометров, а в 2023 году экспорт газа составит 24,5 миллиарда кубометров… Южный газовый коридор запущен чуть более двух лет, но мы уже сегодня говорим об увеличении мощности газопровода TANAP и TAP", — сказал Алиев, выступая на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и Первом заседании министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

В мероприятии принимают участие комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, высокопоставленные представители Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.

Из энергетических компаний на заседаниях представлены SOCAR, bp, BOTAŞ, TANAP, TAP, TPAO, TAQA, Bulgargaz, Bulgartransgaz EAD, ICGB, Fluxys, Romgaz SA, SACE, DESFA, TotalEnergies, FGSZ, Snam S.p.A., Uniper, Petronas, ACWA Power, Masdar, Fortescue Future Industries, WindEurope, SolarPower Europe, а из финансовых институтов — Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития и другие.