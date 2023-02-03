МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направит почти 2,4 миллиарда рублей в 54 региона на реализацию программы социальной газификации, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Общий уровень газификации в России достиг 73 процентов к концу 2022 года

"Выделить Минэнерго России в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 2386703,1 тысячи рублей… бюджетам субъектов… на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков", — говорится в документе.

Федеральные средства поступят в регионы на условиях софинансирования. Из этих средств будет выплачиваться субсидия участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей. Их можно будет потратить на проведение работ внутри участка.

Программа социальной газификации была запущена в 2021 году. Она предполагает увеличение уровня газификации страны до 82,9% в 2030 году.

По итогам прошедшего года газ был доведён до границ более полумиллиона домовладений, уровень газификации страны увеличился до 73%. Сейчас общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к земельным участкам приближается к миллиону.