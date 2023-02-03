МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В четверг цены на природный газ в США упали примерно на 1%, до нового 21-месячного минимума, на прогнозах менее холодной погоды до середины февраля и менее активного, чем обычно, использования запасов. Азербайджан планирует экспортировать 24,5 миллиарда кубов газа в 2023 году

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США по 4 февраля будут оставаться ниже нормы, а с 5 по 17 февраля — выше нормы.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о снижении запасов природного газа в стране на неделе 21-27 января на 151 млрд кубических футов. Аналитики полагали, что запасы снизились на 142 млрд кубических футов. Сокращение оказалось меньше обычного 4-ю неделю кряду, поскольку умеренная погода в январе ослабила спрос на отопление.

Цены снижались, несмотря на прогнозы более высокого, чем ожидалось, спроса на газ для отопления помещений в течение следующих двух недель, а также вероятность возобновления работы СПГ-терминала Freeport в ближайшие недели.

В среду федеральные органы надзора одобрили введение в эксплуатацию одной из трех линий сжижения природного газа на этом объекте. Впрочем, аналитики ожидают полного восстановления работы терминала не ранее середины марта или позднее. США сократили экспорт сжиженного газа в январе на пять процентов

Мартовские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили торги с понижением на 1,2 цента, или 0,5%, до 2,456 доллара за млн БТЕ, достигнув минимума закрытия с апреля 2021 года второй раз подряд.

Контракты оказались на территории перепроданности, и индекс относительной силы (RSI) в четверг держался ниже 30 четвертую сессию подряд и 17-й день в этом году.

По оценкам Refinitiv, спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 128,1 млрд кубических футов против 137,4 млрд кубических футов на этой неделе.