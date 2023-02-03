Фьючерсы на газ в США упали до минимальных с апреля 2021 года 2,456 доллара за миллион БТЕ
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В четверг цены на природный газ в США упали примерно на 1%, до нового 21-месячного минимума, на прогнозах менее холодной погоды до середины февраля и менее активного, чем обычно, использования запасов.
Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США по 4 февраля будут оставаться ниже нормы, а с 5 по 17 февраля — выше нормы.
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о снижении запасов природного газа в стране на неделе 21-27 января на 151 млрд кубических футов. Аналитики полагали, что запасы снизились на 142 млрд кубических футов. Сокращение оказалось меньше обычного 4-ю неделю кряду, поскольку умеренная погода в январе ослабила спрос на отопление.
Цены снижались, несмотря на прогнозы более высокого, чем ожидалось, спроса на газ для отопления помещений в течение следующих двух недель, а также вероятность возобновления работы СПГ-терминала Freeport в ближайшие недели.
В среду федеральные органы надзора одобрили введение в эксплуатацию одной из трех линий сжижения природного газа на этом объекте. Впрочем, аналитики ожидают полного восстановления работы терминала не ранее середины марта или позднее.
Мартовские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили торги с понижением на 1,2 цента, или 0,5%, до 2,456 доллара за млн БТЕ, достигнув минимума закрытия с апреля 2021 года второй раз подряд.
Контракты оказались на территории перепроданности, и индекс относительной силы (RSI) в четверг держался ниже 30 четвертую сессию подряд и 17-й день в этом году.
По оценкам Refinitiv, спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 128,1 млрд кубических футов против 137,4 млрд кубических футов на этой неделе.
https://1prime.ru/gas/20230203/839682967.html