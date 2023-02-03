БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Поставки "голубого топлива" по Южному газовому коридору (ЮГК) из Азербайджана в Евросоюз увеличились в прошлом году более чем на 40%, до 11,4 миллиарда кубометров, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Азербайджан планирует экспортировать 24,5 миллиарда кубов газа в 2023 году

"В разгар энергетического кризиса в прошлом году Южный газовый коридор подтвердил, что является важнейшим источником поставок трубопроводного газоснабжения для ЕС. Объемы газа, поставленного в ЕС по ЮГК, в 2022 году выросли примерно с 8 миллиардов кубометров до 11,4 миллиарда, то есть более чем на 40% по сравнению с 2021 годом", — написала она на своей страничке в соцсети Twitter.

Южный газовый коридор протянут между Азербайджаном и Евросоюзом, по нему идет газ, добываемый на шельфе Каспийского моря.