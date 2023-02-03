SOCAR и Romgaz договорились о поставка газа в Румынию
SOCAR и Romgaz договорились о поставках до миллиарда кубометров газа в Румынию
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR и румынская Romgaz S.A. подписали соглашение о транспортировке газа из Азербайджана в Румынию в объеме до одного миллиарда кубометров в 2023-2024 годах, сообщает в пятницу пресс-служба SOCAR.
"Третьего февраля 2023 года в рамках заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и румынская Romgaz S.A. подписали соглашение о транспортировке газа из Азербайджана в Румынию в объеме до одного миллиарда кубометров в 2023-2024 годах. Данное соглашение является продолжением подписанных между SOCAR и Romgaz S.A. 9 октября и 16 декабря 2022 года документов", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/gas/20230203/839684690.html
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