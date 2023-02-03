МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR и румынская Romgaz S.A. подписали соглашение о транспортировке газа из Азербайджана в Румынию в объеме до одного миллиарда кубометров в 2023-2024 годах, сообщает в пятницу пресс-служба SOCAR. В Молдавии считают, что Санду должна договариваться с Россией по газу

"Третьего февраля 2023 года в рамках заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и румынская Romgaz S.A. подписали соглашение о транспортировке газа из Азербайджана в Румынию в объеме до одного миллиарда кубометров в 2023-2024 годах. Данное соглашение является продолжением подписанных между SOCAR и Romgaz S.A. 9 октября и 16 декабря 2022 года документов", — говорится в сообщении.