МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Жители Молдавии считают, что президент Майя Санду должна поехать в Россию и договориться о ценах на газ, свидетельствуют данные опроса центра социологических исследований SBS-AXA по заказу общественной организации Watch.dog. В Молдавии продлили режим ЧП из-за энергокризиса

Опрос проводился при финансовой поддержке ЕС с 17 по 26 января. Участие приняли 1001 человек.

По словам руководителя Watch.dog Валериу Паши, 67,2 процента респондентов высказались за визит молдавского лидера в Россию для переговоров по стоимости "голубого топлива", 27,3 процента — против, а 5,5 процента не смогли ответить.

Подчеркивается, что погрешность опроса составляет три процента.

Тариф на газ в Молдавии в 2022 году вырос в семь раз, на электроэнергию — в четыре раза, а на водоснабжение домохозяйств — более чем в два раза. Правительство страны ввело режим жесткой экономии и выделило из бюджета 261 миллион долларов для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей.