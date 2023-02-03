МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Жители Молдавии считают, что президент Майя Санду должна поехать в Россию и договориться о ценах на газ, свидетельствуют данные опроса центра социологических исследований SBS-AXA по заказу общественной организации Watch.dog.
Опрос проводился при финансовой поддержке ЕС с 17 по 26 января. Участие приняли 1001 человек.
По словам руководителя Watch.dog Валериу Паши, 67,2 процента респондентов высказались за визит молдавского лидера в Россию для переговоров по стоимости "голубого топлива", 27,3 процента — против, а 5,5 процента не смогли ответить.
Подчеркивается, что погрешность опроса составляет три процента.
Тариф на газ в Молдавии в 2022 году вырос в семь раз, на электроэнергию — в четыре раза, а на водоснабжение домохозяйств — более чем в два раза. Правительство страны ввело режим жесткой экономии и выделило из бюджета 261 миллион долларов для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей.
https://1prime.ru/gas/20230203/839685065.html
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