МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Для того, чтобы благополучно пережить следующую зиму, Евросоюзу необходимо продолжать принимать активные меры по сокращению потребления природного газа, пишет обозреватель Anadolu Ата Уфук Шекер. Названы резервные валюты, которые пошатнут господство доллара

Опираясь на информацию из доклада брюссельского аналитического центра "Bruegel" под названием "Прогноз по газу в Европе в 2023 году", журналист отметил, что возможность энергокризиса в Европе этой зимой снизилась благодаря экстренным мерам, которые были приняты в прошлом году. На руку сыграли и благоприятные погодные условия.

Шекер подчеркнул, что на следующую зиму перспективы пока туманные. Между тем Евросоюз, как прогнозируется, будет вынужден наполнять свои газохранилища, сокращать потребление и конкурировать с Китаем за поставки сжиженного природного газа.

В этой связи, в частности, газохранилища к 1 октября 2023 года должны быть заполнены на 90%.

Во избежание энергетического кризиса следующей зимой ЕС нужно продлить срок действия решения о сокращении спроса на газ, который истекает 31 марта 2023 года, и для заполнения хранилищ уменьшить потребности в голубом топливе.

Если следующей зимой поставки природного газа по трубопроводам из России сохранятся на нынешнем уровне, а температура воздуха будет находиться в пределах сезонных норм, ЕС необходимо уменьшить потребление газа на 13%. Однако в случае полного отключения природного газа, поставляемого по трубопроводам из России, и холодной зимы понадобятся более решительные меры, и в такой ситуации ЕС, для того чтобы пережить зиму, как предполагается, возможно, придется сократить потребление газа на 26%.

С другой стороны, в следующем месяце истекает срок реализации решения ЕС о снижении спроса на природный газ на 15%. Ожидается, что государства — члены Евросоюза продлят этот период. К тому же эксперты предполагают, что по окончании текущего зимнего периода уровень заполненности газохранилищ ЕС будет выше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день хранилища заполнены примерно на 73%. Кроме того, в этом году ЕС также начнет заключать контракты на совместные закупки природного газа, резюмировал автор статьи.