МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Европейский энергетический кризис стал катастрофой для бедных стран, которые столкнулись с серьезной нехваткой электроэнергии из-за неспособности конкурировать с Евросоюзом за СПГ, пишет обозреватель Foreign Policy Виджая Рамачандран. СМИ: американский СПГ поставил европейцев на край долговой пропасти

За последний год объемы газового экспорта из России в Европу снизились более чем на 50 процентов, а ведь газ — это жизненно важное топливо для жилых домов и промышленных предприятий, а также незаменимое сырье для химической промышленности. Он используется в производстве удобрений, цемента, стали, стекла и другой продукции. Также его широко применяют для выработки электроэнергии.

Сейчас европейские страны в активном поиске доступных источников природного газа и уже создали большие запасы. Поскольку трубопроводные поставки российского топлива резко уменьшились, Европа начала переходить на сжиженный природный газ, который перевозят газовозами по всему миру. В результате к середине 2022 года, то есть, на пике закачки газа в подземные хранилища, мировые цены на СПГ выросли на 1900% по сравнению с периодом двухгодичной давности, когда они во время пандемии упали до минимума.

И если подобный ценовой скачок нанес ущерб европейской промышленности, то для сотен миллионов людей в бедных странах он обернулся настоящей катастрофой. Оказалось, что Индия и Бразилия просто не в состоянии покупать достаточное количество газа для нужд своей экономики и вынуждены сокращать импорт. Бангладеш и Пакистан, где проживает почти полмиллиарда человек, также не могут в достаточной мере обеспечивать промышленность и электроэнергетику топливом.

Кто-то может сказать, что отключения электроэнергии — всего лишь временное неудобство. Но подумайте сами, пишет обозреватель, в Пакистане, где в жаркий период температура может подниматься до 45℃, и часто происходят наводнения, электроснабжение — это вопрос жизни и смерти. Последние несколько месяцев бизнес, предприятия, учебные заведения, дома и больницы ежедневно по несколько часов вынуждены оставаться без электричества, так как правительство не может в достаточных объемах импортировать газ для пакистанских электростанций, четверть которых работает на этом топливе. По словам властей, крупные поставщики СПГ не исполняют свои контракты, предпочитая платить штрафы за неустойку, и отправлять газ в богатые европейские страны, чтобы выручить больше денег.

По мнению Рамачандрана, ситуация в бедных странах будет лишь ухудшаться. И, несмотря на то, что теплая зима в большей части Северного полушария привела к снижению газовых цен, уже возникла обеспокоенность по поводу нехватки топлива в следующем году. Вероятнее всего, зависимость европейских стран от поставок СПГ будет только расти. Кроме того, власти ЕС нацелены на подписание долгосрочных контрактов, планируя скупать сразу большие объемы топлива. Германия и другие ударными темпами отстраивают дополнительные плавучие емкости и регазификационные установки, которые, как планируется, будут введены в строй через несколько лет, и все это только для того, чтобы иметь возможность запасать еще больше газа. Между тем, Австралия, являющаяся одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ, обеспокоена возможным дефицитом и принимает меры к тому, чтобы больше топлива оставалось в стране. СМИ: Евросоюз будет вынужден снизить потребление газа

Но что же делать бедным странам, пишет обозреватель. Хотя многие из них вкладывают средства в энергетику на ВИЭ и планируют и дальше это делать, в среднесрочной перспективе газ все также необходим им для обеспечения энергетической безопасности, как и богатым странам. Без него не обойтись в промышленном производстве, например, на заводах, где делают удобрения для повышения урожайности в сельском хозяйстве, он нужен для производства бетона и стали для строительства прочных зданий и любых других конструкций. Газ жизненно важен для отопления и приготовления пищи, а также в качестве резервного источника при выработке ветровой и солнечной энергии, которая полностью зависит от солнца и погоды.

Стремление Европы обеспечить собственную энергобезопасность за счет других изобличает ее лицемерие, отмечается в материале. И власти африканских, южноазиатских и прочих стран отлично это понимают. Некоторые европейские страны пообещали, что лишат государственной поддержки все международные проекты, предусматривающие использование ископаемого топлива. Они заявляют, что бедным странам нельзя предоставлять финансирование на строительство объектов газовой инфраструктуры, хотя они могут надежно обеспечить их энергией и дать толчок экономическому развитию. Но одновременно американские и европейские транснациональные корпорации абсолютно спокойно инвестируют свои средства в разработку газовых месторождений в бедных странах, чтобы затем экспортировать добываемые объемы в богатые государства Восточной Азии и Европы.

Смысл такого двуличия очевиден, пишет журналист. Страны ЕС продолжают проводят политику "зеленого" колониализма. Они накладывают строжайшие ограничения на финансовую поддержку, которая может поддержать бедные страны, а себе предоставляют максимальное пространство для маневров, чтобы использовать ископаемое топливо для обеспечения собственной энергетической безопасности.

"Такая политика ведет к тому, что бедным странам не хватает топлива для домов, школ, больниц и заводов, в то время как богатые страны хвалят себя за создание запасов газа и заключение многолетних соглашений о закупках с самыми разными газодобывающими компаниями. Стремление Европы лишить бедные страны средств на реализацию газовых проектов не способствует снижению бедности и борьбе с изменениями климата", — пишет Рамачандран.

Такие страны, как Пакистан и Бангладеш, вытеснены с рынка в результате повышения цен, и им остается молиться о том, чтобы следующая зима в Европе выдалась теплой.

"Страны Европы наверняка откажутся помогать бедным государствам оплачивать весьма недешевой газ, поскольку это будет считаться субсидией на органическое топливо, хотя сами они без малейших угрызений совести защищают своих потребителей от высоких цен на газ и бензин. Но европейские страны могли бы сделать гораздо больше в сфере развития топливосберегающей энергетики на возобновляемых источниках и для электрификации отопления", — отметил журналист.

В заключении он подчеркнул, что европейцы не имеют права препятствовать строительству в бедных странах предприятий по переработке газа: ведь они жизненно важны для их энергобезопасности, экономического роста и борьбы с нищетой.

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