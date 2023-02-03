ЕС хочет расширить возможности получения газа из Азербайджана
ЕС хочет ускорить расширение Южного газового коридора для получения газа из Азербайджана
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. ЕС хочет ускорить процесс расширения "Южного газового коридора" (ЮГК), по которому идёт газ из Азербайджана в Европу, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Баку, которая была показана на сайте Еврокомиссии.
По ее словам, мощность ЮГК планируется расширить приблизительно вдвое — до 20 миллиардов кубометров "голубого топлива" в год к 2027 году.
"Мы хотим работать с Азербайджаном и всеми соответствующими сторонами, чтобы ускорить этот процесс", — рассказала она.
Симсон ранее в пятницу сообщила, что объем газа, поставленного в ЕС по ЮГК, в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом более, чем на 40% — до 11,4 миллиардов кубометров с примерно 8 миллиардов кубометров.
"Южный газовый коридор" протянут между Азербайджаном и Евросоюзом, по нему идёт "голубое топливо", добываемое на шельфе Каспийского моря.
https://1prime.ru/gas/20230203/839688170.html
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