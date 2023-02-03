БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Евросоюз увеличил в прошлом году закупки сжиженного природного газа (СПГ) до 134 миллиардов кубометров с 80 миллиардов в 2021 году, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Баку, которая показана на сайте Еврокомиссии.

"Евросоюз частично решил свои вызовы в прошлом году, привлекая больше СПГ с мировых рынков. В 2021 году Евросоюз, его 27 стран, получили 80 миллиардов кубометров СПГ, а в прошлом — 134 миллиарда", — сообщила она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Россия, которая традиционно была основным для ЕС поставщиком "голубого топлива", сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объёмы российского "голубого топлива", не прибегая к отключениям электроэнергии.