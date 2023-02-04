МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" и индийская государственная газовая компания GAIL India ведут переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Евросоюз нарастил закупки СПГ в 2022 году до 134 миллиардов кубов

"Компании ведут переговоры об условиях контракта и могут заключить соглашение в течение недели. Объемы поставок будут зависеть от таких логистических аспектов, как доставка и страхование", — пишет агентство.

По словам одного из источников агентства, "Новатэк" предлагает в рамках долгосрочного контракта отправлять несколько партий СПГ на условиях free-on-board, которые подразумевают, что покупатель определяет суда и страховку.

GAIL в свою очередь просит компанию поставлять газ в индийские порты, поскольку судоходные и страховые компании опасаются предоставлять услуги для судов с российскими нефтью и газом в связи с западными санкциями.

Как отмечает Рейтер, соглашение может быть подписано во время визита Леонида Михельсона в Индию в рамках энергетической конференции.