Reuters сообщил о переговорах "Новатэка" с индийской GAIL о поставках СПГ
Reuters: "Новатэк" ведет переговоры с индийской газовой компанией GAIL India о поставках СПГ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" и индийская государственная газовая компания GAIL India ведут переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Компании ведут переговоры об условиях контракта и могут заключить соглашение в течение недели. Объемы поставок будут зависеть от таких логистических аспектов, как доставка и страхование", — пишет агентство.
По словам одного из источников агентства, "Новатэк" предлагает в рамках долгосрочного контракта отправлять несколько партий СПГ на условиях free-on-board, которые подразумевают, что покупатель определяет суда и страховку.
GAIL в свою очередь просит компанию поставлять газ в индийские порты, поскольку судоходные и страховые компании опасаются предоставлять услуги для судов с российскими нефтью и газом в связи с западными санкциями.
Как отмечает Рейтер, соглашение может быть подписано во время визита Леонида Михельсона в Индию в рамках энергетической конференции.
https://1prime.ru/gas/20230204/839688826.html
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