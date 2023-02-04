Граждан Германии обвинили в недостаточной экономии газа
Глава Федерального сетевого агентства Германии Мюллер обвинил немцев в недостаточной экономии газа
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В последние недели января граждане Германии сэкономили слишком мало газа, заявил в своем Twitter-аккаунте глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Об этом пишут "Известия".
Мюллер сообщил, что потребление газа в третью и четвертую недели января снизилось в ФРГ на 9% по сравнению со средним уровнем спроса с 2018 по 2021 год. А чтобы компенсировать потери поставок из России, Германия должна сократить потребление как минимум на 20%.
Вместе с тем хранилища газа в Германии, по данным регулятора, заполнены более чем на 78% при целевом показателе правительства на начало февраля в 40. Как заявил Мюллер, это поможет подготовить страну к следующей зиме.
https://1prime.ru/gas/20230204/839690335.html
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