МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Туркмения безвозмездно отправит в Узбекистан сжиженный газ в качестве дружественной помощи, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Узбекистан завершил работу по упрощению доступа на рынки ЕАЭС

Соответствующее распоряжение, на заседании правительства по видеосвязи по итогам первого месяца 2023 года, подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Президент Туркменистана подписал распоряжение, согласно которому госконцерну "Туркменгаз" предписано безвозмездно передать Республике Узбекистан соответствующий объём сжиженного газа в качестве дружественной и братской помощи", — говорится в сообщении.

Какой объем сжиженного газа будет отправлен в Узбекистан, не сообщается.