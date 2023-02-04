БЕРЛИН, 4 фев — ПРАЙМ. Доказательств причастности России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" нет, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag генеральный прокурор ФРГ Петер Франк.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц призвал не спекулировать на тему диверсии на "Северных потоках"

"В настоящее время доказательств нет, расследование продолжается", — сказал он, отвечая на вопрос о предположениях некоторых политиков о том, что за взрывами якобы стоит Россия.

Франк сообщил, что на местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были взяты пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов. По его словам, место ЧП было тщательно задокументировано, сейчас все оценивается с точки зрения криминалистики.

"Швеция и Дания проводят свои собственные расследования, но мы поддерживаем связь", — добавил он.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествие беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.