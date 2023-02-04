БЕРЛИН, 4 фев — ПРАЙМ. Доказательств причастности России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" нет, заявил в интервью изданию Welt am Sonntag генеральный прокурор ФРГ Петер Франк. Шольц призвал не спекулировать на тему диверсии на "Северных потоках"

"В настоящее время доказательств нет, расследование продолжается", — сказал он, отвечая на вопрос о предположениях некоторых политиков о том, что за взрывами якобы стоит Россия.

Франк сообщил, что на местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были взяты пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов. По его словам, место ЧП было тщательно задокументировано, сейчас все оценивается с точки зрения криминалистики.

"Швеция и Дания проводят свои собственные расследования, но мы поддерживаем связь", — добавил он.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествие беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.