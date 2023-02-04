МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Украина готова предоставить свои свободные мощности для транзита и хранения газа из Каспийского бассейна в Европейский союз, заявил замминистра энергетики страны Николай Колесник на девятом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку. В Крыму оценили стоимость национализированных украинских активов

"Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны — члены Европейского Союза. Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки”, — процитировала слова Колесника пресс-служба министерства.

По словам замминистра большинство подземных хранилищ газа (ПХГ) стран ЕС заполнены и это способствует повышению интереса к украинским ПХГ, ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры — мощности Трансбалканского газопровода, Он подчеркнул, что для оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения.

Замминистра также подчеркнул, что Украина сегодня одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. Европейские компании немного уменьшили отбор газа из ПХГ

"Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей снабжения природным газом”, — добавил он.

В Баку, 3 февраля, состоялось девятое министерское заседания в рамках Консультативного совета по ЮГК под председательством президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева и при участии президента Румынии Клауса Иоханиса и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон.