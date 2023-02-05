МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 29,3 миллиона кубометров на 5 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Граждан Германии обвинили в недостаточной экономии газа

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 29,3 миллиона кубометров на 5 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он.

Объем заявок на транзит газа из России через Украину в Европу 1 февраля увеличился на 20% по сравнению с предыдущим днем, до 29,4 миллиона кубов. В качестве причины аналитики называли сближение цен контрактного газа "Газпрома" с ценами на рынке с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней (спот).

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23%, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров. В "Газпроме" предложили давать кредиты россиянам для перевода машин на газ

Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объём прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.