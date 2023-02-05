КИШИНЕВ, 5 фев — ПРАЙМ. Премьер Румынии Николае Чукэ сообщил, что страна заинтересована в использовании египетского терминала сжиженного природного газа, а также в совместных проектах в области энергетики. Япония ужесточит нормы экспорта продукции для полупроводников, сообщили СМИ

"В Каире я обсудил с министром нефти и минеральных ресурсов (Египта — ред.) Тареком Эль Моллой конкретные пути активизации наших традиционных отношений через совместные энергетические проекты. Румыния заинтересована в удовлетворении потребностей потребления за счет использования египетского терминала сжиженного природного газа (СПГ)", — написал Чукэ в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

По его словам, Румыния может вместе с египетскими инвесторами разрабатывать проекты к области нефти и газа.

Кроме того, ведутся переговоры о сотрудничестве между румынской компанией Transgaz и египетской компанией ENI, обеспечивающей 60% газа, необходимого для потребления Египта.

* Соцсеть признана экстремистской и запрещеня в РФ