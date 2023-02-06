МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. На юго-востоке Турции в провинции Хатай, где ранее произошло землетрясение, прогремел взрыв на газопроводе, начался пожар, сообщило агентство IHA. Землетрясение в Турции не повредило нефтепроводы, сообщила компания Botaş

По словам главы сельской администрации в деревне Топбогазы, взрыв прогремел на двух разных участках магистрали, расстояние между которыми составляет около трех километров, после разрушительного землетрясения в регионе.

Пожар на газопроводе на данный момент не потушен.

Ранее компания Botaş сообщила, что землетрясение не повлияло на работу нефтепроводов в Турции, но в качестве меры предосторожности было принято решение приостановить подачу газа в несколько районов рядом с эпицентром землетрясения, в том числе в Хатае.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.