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"Новатэк" проведет переговоры с Индией о поставках СПГ
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"Новатэк" ведет переговоры с индийскими компаниями о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Индии, заявил глава российской компании Леонид Михельсон... ПРАЙМ, 06.02.2023
энергетика, новости, газ, новатэк, спг, индия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" ведет переговоры с индийскими компаниями о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Индии, заявил глава российской компании Леонид Михельсон.
"Ведем не с одной компанией переговоры о долгосрочных договорах на поставку (СПГ — ред.) на индийский рынок", — сказал глава "Новатэка" журналистам в рамках India Energy Week.
Он добавил, что компания заинтересована в расширении работы с Индией.
"Мы хотим инвестировать в индийский рынок с точки зрения развития потребления, в регазификационные терминалы", — пояснил глава "Новатэка".