МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" ведет переговоры с индийскими компаниями о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Индии, заявил глава российской компании Леонид Михельсон. Reuters сообщил о переговорах "Новатэка" с индийской GAIL о поставках СПГ

"Ведем не с одной компанией переговоры о долгосрочных договорах на поставку (СПГ — ред.) на индийский рынок", — сказал глава "Новатэка" журналистам в рамках India Energy Week.

Он добавил, что компания заинтересована в расширении работы с Индией.

"Мы хотим инвестировать в индийский рынок с точки зрения развития потребления, в регазификационные терминалы", — пояснил глава "Новатэка".