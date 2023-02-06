МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Европа сохраняет интерес к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, но "они так это скрывают, что иногда у них это даже получается", заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Fitch прогнозирует восстановление спроса на СПГ в Китае в 2023 году

"Я считаю, сохраняется очень большая заинтересованность. Они так это скрывают, что иногда у них это даже получается", — сказал он журналистам в рамках India Energy Week, отвечая на вопрос, сохраняется ли со стороны Европы большая заинтересованность к СПГ "Новатэка".

"Новатэк" в настоящий момент не испытывает проблем со сбытом своего сжиженного природного газа (СПГ), добавил Михельсон.

"У нас более 20% от продаваемого объема — это спотовые продажи, и на спотовых продажах нельзя назвать покупателя. Иногда сами не знаем, куда это попадет. Долгосрочные договора, которые у нас были — все покупатели этих контрактов — ни от кого мы не слышали, что они хотят их расторгнуть. При этих спотовых ценах все счастливы. У нас нет проблем со сбытом", — сказал он в рамках India Energy Week.