МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" рассчитывает принять инвестиционное решение по "Обскому СПГ" в конце второго — третьем квартале, заявил глава компании Леонид Михельсон. "Новатэк" сохранит сроки запуска "Арктик СПГ — 2"

"Обский СПГ" будет делаться по лицензии "Новатэка", практически полностью на российском оборудовании… Мы стремимся в конце второго — в третьем квартале выйти на принятие инвестрешения", — сказал Михельсон журналистам в рамках India Energy Week.