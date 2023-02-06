"Новатэк" надеется принять решение по "Обскому СПГ" до четвертого квартала
"Новатэк" рассчитывает принять инвестрешение по "Обскому СПГ" во втором — третьем квартале
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" рассчитывает принять инвестиционное решение по "Обскому СПГ" в конце второго — третьем квартале, заявил глава компании Леонид Михельсон.
"Обский СПГ" будет делаться по лицензии "Новатэка", практически полностью на российском оборудовании… Мы стремимся в конце второго — в третьем квартале выйти на принятие инвестрешения", — сказал Михельсон журналистам в рамках India Energy Week.
https://1prime.ru/gas/20230206/839702054.html
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