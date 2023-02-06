МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа на проекте "Ямал СПГ" в 2022 году составило практически 21 миллион тонн, в 2023 году ожидается на 5% меньше в связи с плановыми ремонтами, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "Ямал СПГ" в 2023 году ждет производство СПГ чуть ниже уровня этого года

"В прошлом году было произведено с учетом четвертой линии ("Ямал СПГ" — ред.) практически 21 миллион тонн", — сказал он журналистам в рамках India Energy Week.

"От прошлого года снижение может быть на 5%", — сказал он о планах на 2023 год, уточнив, что в этом году, в отличие от прошлого, на проекте будут плановые технические ремонты.