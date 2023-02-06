"Новатэк" подписал меморандум с индийской Deepak о сотрудничестве по СПГ
"Новатэк" подписал меморандум с индийской Deepak о сотрудничестве по поставкам СПГ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" подписал меморандум с индийской Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. о сотрудничестве в области поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака, сообщила российская компания.
"Сегодня в рамках Индийской энергетической недели ПАО "Новатэк" и Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака", — говорится в релизе.
Отмечается, что меморандум предусматривает поставки СПГ в адрес Deepak Fertilisers на спотовой и долгосрочной основе, включая поставки с проекта "Арктик СПГ 2". Стороны также намерены сотрудничать по реализации долгосрочных поставок низкоуглеродного водорода и аммиака, произведенных с использованием технологий улавливания и подземного хранения углекислого газа, крэкинга и возобновляемых источников энергии на перспективном газохимическом комплексе "Новатэка" на Ямале.
Предпроектные исследования (pre-FEED) по газохимическому комплексу были завершены в 2022 году, уточняет компания.
https://1prime.ru/gas/20230206/839708118.html
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