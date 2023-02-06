МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" подписал меморандум с индийской Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. о сотрудничестве в области поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака, сообщила российская компания. Силуанов заявил, что доверие к доллару со стороны России потеряно

"Сегодня в рамках Индийской энергетической недели ПАО "Новатэк" и Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака", — говорится в релизе.

Отмечается, что меморандум предусматривает поставки СПГ в адрес Deepak Fertilisers на спотовой и долгосрочной основе, включая поставки с проекта "Арктик СПГ 2". Стороны также намерены сотрудничать по реализации долгосрочных поставок низкоуглеродного водорода и аммиака, произведенных с использованием технологий улавливания и подземного хранения углекислого газа, крэкинга и возобновляемых источников энергии на перспективном газохимическом комплексе "Новатэка" на Ямале.

Предпроектные исследования (pre-FEED) по газохимическому комплексу были завершены в 2022 году, уточняет компания.