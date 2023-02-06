Цены на газ в Европе снизились на 2,5 процента, примерно до $640 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня недели снизились на 2,5%, до уровня почти 640 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Мартовские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 641,2 доллара (–1,7%). Ценовой минимум составил 625 долларов (–4,2%), максимум – 653,9 доллара (+0,2%). Последние фьючерсы торговались по 636 долларов (–2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 652,4 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.
Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20230206/839708434.html