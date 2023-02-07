МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе снизился до 70,15%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

Согласно данным на сайте GIE на утро 6 февраля (газовые сутки заканчиваются в 8.00 мск), общий объем газа в европейских ПХГ составляет около 76,2 миллиарда кубометров. Газохранилища региона заполнены на 70,15% (–0,34 процентного пункта за сутки). Это почти вдвое больше, чемв 2022 году, когда утром 6 февраля ПХГ были заполнены на 35,35%, что соответствует примерно 38,1 миллиарда кубометров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе заявила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80% поставок газа в ЕС. По ее словам, регион смог заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", в частности, значительно нарастив поставки СПГ из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.