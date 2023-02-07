МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Украина планирует в 2023 году на 50% нарастить бурение скважин для добычи газа, заявил во вторник временно исполняющий обязанности генерального директора компании "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

"Мы планируем пробурить более 300 тысяч метров скважин, что на 50% больше, чем в 2022 году. Делаем все возможное с целью увеличения добычи украинского газа", — сказал Толмачев в эфире телеканала ICTV.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в конце декабря говорил, что в 2022 году на территории страны газовщикам удалось прорубить рекордных 47 новых скважин. По его словам, в прошлом году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.