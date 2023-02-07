БЕЛГРАД, 7 фев — ПРАЙМ. Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 миллионов кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Сербии оценили возможности турецкого газового хаба для страны

"В прошлом году в венгерских хранилищах находилось 300 миллионов кубометров газа, предназначенных для Сербии, их заполнение, согласно графику, происходит и сейчас. Я сообщил, что если для подготовки к следующему отопительному сезону Сербии будут необходимы объемы венгерских хранилищ, то в этом году они тоже могут рассчитывать на наши мощности до 500 миллионов кубометров", — сказал Сийярто на пресс-конференции с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович.

По словам венгерского МИД, сербская сторона также выразила готовность предоставить Будапешту разрешение использовать в качестве транзитной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Венгрию новый интерконнектор между Сербией и Болгарией, который планируется построить в этом году. "С нашей стороны (венгерская нефтегазовая компания — ред.) MVM готова к началу переговоров и надеемся, что техническое соглашение будет заключено", — сказал Сийярто.

В мае прошлого года сербский министр финансов Синиша Мали заявил, что власти Сербии договорились с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 миллионов кубометров газа, чтобы обеспечить стабильность снабжения зимой. По словам директора госкомпании "Србиягаз" Душана Баятовича, к сентябрю на хранение в Венгрии было закачано 350 миллионов кубических метров.

Ранее в феврале текущего года президент Сербии Александр Вучич и его болгарский коллега Румен Радев открыли на болгарской территории строительство соединительного газопровода, предназначенного для диверсификации поставок из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников.

Строящийся газопровод Ниш — Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона предоставляет ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода составит свыше 1,8 миллиарда кубометров газа в год.