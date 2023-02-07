МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился при взрыве бытового газа в городе Ефремов Тульской области, сообщила прокуратура Тульской области. Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3549 человек

"По предварительной информации 07.02.2022 произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по ул. Химиков в г. Ефремове, в результате которого обрушился первый подъезд. По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки", — сказано в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате ЧП погибли четыре человека, спасено пять, предварительно, под завалами остаются еще двое.

"На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации, под завалами остаются еще двое. К сожалению, четыре человека погибли", — заявил собеседник агентства РИА Новости.

Он добавил, что к ликвидации последствий ЧП привлечены 42 человека и 12 единиц техники.

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что взрыв полностью разрушил семь квартир.

"Разрушены полностью семь квартир", — сказал он и добавил, что спасатели пока разбирают завалы без применения тяжелой техники.