МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром" и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023–2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году, следует материалов компании. "Газпром" и SOCAR обсудили развитие энергетического сотрудничества

"Вид: Дополнительные соглашения. Предмет: Поставка в 2023-2025 годах природного газа газоснабжающим организациям Республики Беларусь… Вид: Дополнение №9 от 3 февраля 2023 года к Контракту… от 12 декабря 2014 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2015-2022 годах. Предмет: Продление срока действия контракта на 2023 год; определение на 2023 год: объемов транспортировки природного газа, его распределения по направлениям, расчетной стоимости услуг по транспортировке природного газа", – говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Предыдущие контракты действовали до конца 2022 года.

Стоимость поставляемого газа ориентировочно составит 250 миллиардов рублей ежегодно, а стоимость услуг по транспортировке – 12 миллиардов рублей.