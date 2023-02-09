МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство ФРГ должно расследовать подозрение о причастности Соединенных Штатов к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северных поток — 2" после публикации на эту тему известного журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Об этом сообщает РИА Новости. Лавров высказался о реакции Нуланд на взрывы на "Северных потоках"

Хрупалла написал в Twitter: "Известный журналист-расследователь Сеймур Херш говорит: атака на "Северный поток" была подготовлена и осуществлена США. Он ссылается на "источник, непосредственно осведомленный об оперативном планировании". Федеральное правительство должно расследовать это подозрение".

Как говорится в расследовании Херша, которое было опубликовано в среду, водолазы США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводы взрывные устройства, которые через три месяца привели в действие норвежцы. При этом Херш утверждает, что Джо Байден решился на подрыв "Северных потоков" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.