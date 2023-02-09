МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Поставки "Газпрома" в государства Евросоюза через Украину начал восстанавливаться после январского снижения, пишет "Коммерсант". "Газпром" подает газ на ГИС "Суджа" согласно заявкам на 8 февраля

По данным издания, в середине января потоки через точку входа в украинскую газотранспортную систему "Суджа" сокращались до 24,2 миллиона кубометров в сутки против 41-42 миллиона кубометров в среднем в декабре. Но с февраля объемы поставок начали увеличиваться. Так, 8 февраля они достигли 30,8 миллиона кубометров газа в сутки.

Авторы материала предполагают, что рост поставок объясняется падением спроса на российский газ, который поставляется по долгосрочным контрактам. Формула цены в этих контрактах, как правило, предполагает поставки по средней цене предыдущего месяца или квартала.

В январе в Европе резко снизились спотовые цены, в результате чего клиентам "Газпрома" стало невыгодно отбирать "голубое топливо" по декабрьским ценам, считают в издании. В январе цена на нидерландском хабе TTF на месяц вперед в среднем составляла 63 евро за 1 МВт•ч против декабрьских 118 евро за 1 МВт•ч. Но 8 февраля мартовский фьючерс в Нидерландах стоил уже 53,3 евро за 1 МВт•ч (около $605 за тысячу кубометров).

В публикации отмечается, что цены на газ стабилизировала теплая зимняя погода. Непривычное тепло дало возможность сохранить запасы газа в хранилищах, которые сейчас заполнены более чем на 69%. Ко всему прочему, остаются значительными объемы поставок СПГ в Европу.

Все эти факторы снижают опасения по поводу перспективы прохождения зимы.

Глава французской компании Totalenergies Патрик Пуянне заявил, что в нынешнем году ожидает роста импорта СПГ в страны Евросоюза на 15-25 миллионов тонн, но при этом добавил, что "многое зависит от цены". При этом многие участники рынка считают, что восстановление экономики Китая мможет лишить европейцев части объемов СПГ, которые компании Китая в 2022 году продавали в Европу из-за низкого спроса в стране, вызванного локдаунами.